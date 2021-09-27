Названы самые бюджетные направления для путешествий в октябре

Самыми бюджетными направлениями для перелетов в октябре стали Краснодар и Санкт-Петербург

Самыми бюджетными направлениями для путешествий в октябре стали Краснодар, Санкт-Петербург, Анапа и Калуга. Список наиболее выгодных маршрутов назвали в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое публикует ТАСС.

Как указали эксперты, одним из самых дешевых вариантов перелетов является маршрут Москва — Краснодар. Его стоимость составляет одну тысячу рублей. На втором месте — билет из столицы в Санкт-Петербург за 1050 рублей, а замыкает тройку рейс Москва — Анапа за 1150 рублей.

При этом жителям Санкт-Петербурга выгоднее всего полететь в октябре в Москву за тысячу рублей в одну сторону. Чуть дороже обойдется туристу Калуга — 1,5 тысячи рублей, и Воронеж — 1,6 тысячи рублей. Улететь в Калининград можно за 1,7 тысячи рублей, а за 1,9 тысячи рублей — в Волгоград.

Жители Сочи могут приобрести самый недорогой авиабилет за 1,3 тысячи рублей в Минеральные Воды. Самым доступным направлением для екатеринбуржцев стала Уфа — 1,3 тысячи рублей.

Ранее в сентябре эксперты туриндустрии раскрыли самые бюджетные зарубежные и отечественные направления для пляжного отдыха осенью в бархатном сезоне. Таким образом, наиболее выгодные варианты с вылетом из Москвы — Болгария, Абхазия, а также курорты Крыма и Краснодарского края.