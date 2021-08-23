Раскрыты самые бюджетные направления для путешествий до конца года

Аналитики зафиксировали снижение стоимости авиабилетов на полеты внутри России по сравнению с 2019 и 2020 годами на 16,7 и 5 процентов соответственно. Список самых бюджетных направлений для поездок раскрывается в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое публикует «Газета.ру».

Как указали эксперты, одним из самых дешевых вариантов перелетов является маршрут Москва — Брянск, его стоимость составляет 1045 рублей. На втором месте — билет из Элисты в Минеральные Воды за 1270 рублей, замыкает тройку рейс из Брянска в Москву за 1528 рублей.

При этом самыми бюджетными зарубежными направлениями оказались венгерский город Дебрецен, Анталья, Стамбул, Люксембург и город Охрид в Северной Македонии, куда билеты обойдутся в три-шесть тысяч рублей.

Ранее россиянам назвали самые выгодные направления из московских аэропортов в сентябре. Так, билеты в Сербию стоят от 18 тысяч рублей, в Грецию — от 21 тысячи, в Болгарию — от 23 тысяч. На Мальдивы можно улететь за 36 тысяч рублей. Среди внутренних рейсов самыми дешевыми маршрутами назвали Москва — Краснодар и Москва — Казань, куда билеты из Домодедово обойдутся в четыре тысячи рублей.