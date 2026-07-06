В Бельгии раскритиковали решение ФИФА отменить красную карточку футболисту сборной США

В Бельгии раскритиковали решение ФИФА отменить красную карточку футболисту США Балогуну

Бельгийские политики раскритиковали решение Международной федерации футбола (ФИФА) отменить красную карточку нападающему сборной США Фоларину Балогуну перед матчем 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против сборной страны. Об этом сообщает Politico.

Министр спорта Валлонии Жаклин Галан заявила, что истинная сила заключается в победе благодаря честной игре и соблюдению всех правил. Она выразила полную поддержку Королевской бельгийской футбольной ассоциации, которая объявила, что изучает возможности для защиты прав участников турнира и принципов честной игры на чемпионате мира.

Оппозиционная Социалистическая партия Бельгии назвала решение ФИФА позором и заявила, что, когда деньги диктуют условия, чемпионат мира теряет всякое доверие. «Правила должны соблюдаться всеми, как в спорте, так и в жизни», — подчеркнули социалисты.

Ранее стало известно, что Королевская бельгийская футбольная ассоциация может обжаловать решение ФИФА о приостановке дисквалификации Балогуна. В организации были удивлены решением ФИФА.

О допуске Балогуна стало известно 5 июля. Теперь нападающий сможет сыграть в матче 1/8 финала с Бельгией. В прошлом поединке с Боснией и Герцеговиной (2:0) Балогун получил красную карточку за фол на защитнике Тарике Мухаремовиче.