Россиянам раскрыли способы бюджетно отдохнуть в Абхазии осенью

Российским туристам посоветовали, как сэкономить на отдыхе в Абхазии в осенний сезон

Российским туристам раскрыли несколько способов сэкономить на поездке в Абхазию в осенний сезон. Об этом пишет «Рамблер».

Так, самым бюджетным и быстрым способом добраться до курорта специалисты назвали авиаперелет — например, рейс из Москвы в Сочи с отправлением 22 сентября обойдется примерно в 2000 рублей. Далее до границы с Абхазией туристы могут доехать на автобусе или на такси, а оттуда до столицы республики на маршрутке за 250 рублей.

При этом наиболее комфортным видом транспорта считается поезд. Стоимость билета в плацкартном вагоне начинается от 2000 рублей, путь от Москвы до Сухума займет почти двое суток.

Кроме того, россиянам посоветовали заранее бронировать жилье для отдыха. Средняя стоимость вариантов размещения в отелях во второй половине сентября начинается от 2000 рублей, однако в частном секторе можно остановиться за более низкую цену.

Путешественникам порекомендовали питаться в местных «апацхах», где можно попробовать блюда национальной кухни, например, хачапури-лодочку, акуд, абысту и шашлык с соусом из алычи. В среднем, обед на двоих обойдется в 500-700 рублей.

Передвигаться между городами Абхазии можно на автобусах и маршрутных такси — стоимость проезда до 250 рублей. Эксперты отметили, что Сухум, Новый Афон и Пицунду можно посмотреть самостоятельно, а озеро Рица и водопады в Восточной Абхазии лучше посетить с экскурсией.

Ранее в августе россиянка раскрыла способ экономить в заграничных путешествиях, тратя на поездку не более 10 тысячи рублей. Так, девушка посоветовала внимательно изучать «горячие предложения» сайтов-агрегаторов, не привязываться к конкретным датам и направлениям и сокращать расходы на проживание и еду.