Россиянка раскрыла способ путешествовать за границу за 10 тысяч рублей

Россиянка раскрыла способ экономить в заграничных путешествиях, тратя на поездку не более 10 тысячи рублей. Своими советами для бюджетного отдыха она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как рассказала девушка, этим летом она слетала на выходные в Турцию за 10 тысяч рублей, а также побывала в Узбекистане, куда билеты обошлись в 7,5 тысячи в обе стороны. «Мне не верили даже местные, утверждая, что таких цен просто нет», — добавила она.

Во-первых, блогерша порекомендовала внимательнее изучить функционал сайтов-агрегаторов по поиску авиабилетов — зачастую на них есть раздел «горячие предложения» с акциями. Так, однажды путешественнице удалось купить билеты в Калининград в обе стороны за 3,3 тысячи рублей.

Во-вторых, автор статьи посоветовала не привязываться к конкретным датам и направлениям. «Недавно я была в Архангельской области. Согласитесь, не самое популярное туристическое направление, но сколько же там оказалось интересного!» — рассказала туристка.

Кроме того, россиянка отметила, что в случае ограниченного бюджета можно сэкономить на проживании и еде. К примеру, можно кооперироваться с друзьями и бронировать один номер на нескольких человек, или покупать продукты в супермаркетах вместо походов в ресторан.

Ранее в августе эксперты туриндустрии назвали самые выгодные направления для пляжного отдыха в бархатном сезоне. По их словам, бюджетные путевки можно приобрести в Турцию — тур на семь дней на одного стоит от 60 тысяч рублей. Египет, наоборот, останется дороже на 30-40 процентов из-за менее широкой полетной программы.

