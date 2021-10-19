В России сообщили о повсеместном росте цен на зимний отдых

РСТ: стоимость отдыха на Новый год внутри страны повсеместно выросла на 10 процентов

Руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму и генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский рассказал о тенденциях зимнего отдыха на туристическом рынке. Об этом он сообщил на пресс-конференции информационного агентства «Национальная служба новостей».

Отвечая на вопрос о ценовой политике туров на новогодние праздники внутри страны, Уманский подчеркнул, что еще не все отели определились со стоимостью размещения в зимнем сезоне. «Можно будет говорить о полноценном наборе предложений и полноценном выборе где-то ближе к первым числам ноября», — считает спикер.

Тем не менее эксперт отметил «повсеместный рост цен» на 10 процентов. При этом, по его оценкам, на таких востребованных среди россиян направлениях, как Сочи и Красная Поляна, увеличение стоимости «выражено наиболее ярко» — на 15-18 процентов.

Кроме того, несмотря на ограниченность зимнего предложения, рост цен (10-15 процентов) наблюдается и в Крыму — благодаря высокой популярности региона.

«То, что нашим гражданам придется в этот Новый год заплатить несколько больше, чем в прошлом году, — это очевидно. Цены подросли», — заключил Уманский.

Ранее в октябре в России объяснили резкое подорожание отдыха на отечественных курортах. По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, на стоимость отдыха на Черном море влияет много факторов, в том числе динамический рост и сезонность. Вдобавок путевки дорожают из-за того, что спрос на Черноморское побережье многократно превышает качественное предложение, которое сегодня есть в Крыму.