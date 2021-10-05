Отдых россиян в ноябре и на Новый год оказался под угрозой по одной причине

АТОР: россияне могут отказаться от поездок на Новый год из-за ковидных ограничений

Из-за введения новых коронавирусных ограничений в регионах туристы могут начать отказываться от запланированных путевок на ноябрьские и новогодние праздники. Такую причину угрозы отдыху россиян назвали специалисты туротрасли, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин считает, что ужесточение антиковидной политики в регионах влияет на туристическую сферу, так как закрываются рестораны, ночные и развлекательные заведения, а также существуют риски ухудшения качества питания или сервиса. По словам эксперта, единственным выходом для путешественников, оказавшихся в такой ситуации, может стать отказ от поездки.

Так, специалисты предсказывают снижение количества новых бронирований в ноябре и на Новый год, а также отказ от уже купленных туров и экскурсий. Прогнозируется, что россияне, скорее всего, «займут выжидательную позицию», так как испугаются заранее приобретать билеты на самолет и размещение в отелях.

«Если в конце сентября у нас уже продавались туры в Мурманск на новогодние даты, то сейчас ни одной заявки. Туристы боятся цепной реакции в других регионах, поэтому будут оттягивать решение о покупке тура до последнего», — сообщил один из представителей туротрасли.

В октябре власти Калининградской области ввели запрет на групповые экскурсии с участием лиц, непривитых от коронавируса, также в регионе ввели QR-коды, которые будет необходимо предъявлять для посещения общественных мест. С 8 октября посещение общепита будет доступно только при предъявлении QR-кода, а с 1 ноября к списку мест прибавятся бассейны, фитнес-центры, театры, филармонии, концертные залы, а также кинотеатры.