В России объяснили резкое подорожание отдыха на отечественных курортах

Глава Ростуризма Зарина Догузова объяснила, что стоимость отдыха на отечественных курортах резко выросла в пик сезона из-за повышенного спроса. Об этом она сообщила в эфире программы «Утро России» на телеканале «Россия 1».

Так, по словам главы ведомства, на стоимость отдыха на Черном море влияет много факторов, в том числе динамический рост и сезонность. Вдобавок путевки дорожают из-за того, что спрос на Черноморское побережье многократно превышает качественное предложение, которое сегодня есть в Крыму.

Как уточнила Догузова, этот вопрос можно решить путем создания нужной инфраструктуры — например, гостиниц повышенного комфорта. Она добавила, что это поможет простимулировать конкуренцию и поспособствует снижению цен на отдых.

В сентябре Зарина Догузова анонсировала запуск новой программы кешбэка на путешествия в России в ноябре-декабре 2021 года. По ее словам, программа будет работать исключительно в низкий туристический сезон. Сумма возврата составит 20 процентов от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей.