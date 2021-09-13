Россиянам назвали сроки запуска новой программы кешбэка на путешествия

Ростуризм запустит для россиян программу кешбэка на путешествия зимой, заявила глава ведомства Зарина Догузова, пишет РИА Новости.

Ожидается, что продажи туров стартуют в ноябре-декабре. «Мы рассчитываем, что до конца этого года начнем продажи низкого этапа зимнего сезона после 15 января», — отметила руководитель. Возможность запуска нового этапа программы сейчас прорабатывается специалистами.

Догузова добавила, что пока программа кешбэка не нуждается в дополнительном финансировании. В Ростуризме считают, что выделенных пяти миллиардов рублей для стимулирования туристов в низком сезоне будет достаточно. Как правило, такими периодами являются зима-начало весны и осень-зима. В высокий туристический сезон кешбэк работать не будет.

В 2021 году кешбэк работал как антикризисная мера. «Со следующего года мы выходим на целевую картину того, что эта программа — исключительно на низкий сезон», — подчеркнула она.

Кешбэк будет доступен туристам, которые проживут в отеле не менее двух ночей. Сумма возврата составит 20 процентов стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Его начислят только за путевки, оплаченные картой «Мир».

Ранее в Ростуризме объяснили, что акция начнет действовать с 15 января и продлится до конца апреля, а также с 1 октября по середину декабря.