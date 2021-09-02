Путешествия
 
Последние новости
В Кремле оценили поступок поправившего Путина школьника
Сборная России опустилась в медальном зачете Паралимпиады
Названо условие отказа России от иностранных самолетов
В Роспотребнадзоре спрогнозировали новый подъем заболеваемости COVID-19 в России
Сокамерник советского маньяка Фишера поделился пережитым ужасом от встречи с ним
Зеленский оценил прошедшую встречу с Байденом
Минздрав назвал число привитых от коронавируса россиян
Талибам досталась чешская военная техника
Россиянам начнут выдавать новый тип ипотеки по сниженным ставкам
В Кремле назвали необоснованным страх прибалтийских стран перед Россией
Новости партнеров
Прослушать новость

Ростуризм назвал даты запуска программы зимнего кешбэка

Ростуризм: зимний этап программы туристического кешбэка продлится с января по апрель
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Serguei Fomine / Russian Look / Globallookpress.com

Ростуризм назвал даты запуска зимнего этапа программы туристического кешбэка — он продлится с января по апрель. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявила глава профильного ведомства Зарина Догузова в ходе Восточного экономического форума, программа будет распространяться только на низкий сезон.

«Ориентировочно с 15 января по конец апреля. И с 1 октября по середину декабря. Это примерные окна поездок», — уточнила она и добавила, что в загруженные летние месяцы программа работать не будет.

Ранее в мае стало известно, что самым загруженным российским курортом в летние месяцы оказался Сочи — в городе забронировано около 71 процента объектов размещений для туристов. На втором месте оказалась Алушта, на третьем — Анапа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ростуризм сообщил о продлении продажи туров по России с кешбэком на месяц
Назван самый загруженный в летние месяцы российский курорт
В России стартовала продажа детских путевок с возвратом половины стоимости
Путешествия
Путешествия00:02 2 июня

«Здесь незнакомые люди становятся родными».

Что посмотреть, поесть и выпить российскому туристу в Армении
19:2627 августа

Летевшая в Геленджик россиянка покалечилась в самолете из-за турбулентности

18:2527 августа

Странные движения россиянки в бикини на пляже Сочи рассмешили пользователей сети

17:5227 августа

Роспотребнадзор рекомендовал запретить купание в двух популярных пляжных городах

Путешествия00:0122 мая

Многоженство, строгие традиции и доброта.

Чем россиянина удивила поездка в Дагестан
17:2927 августа

Названы самые распространенные схемы обмана в путешествиях

16:2727 августа

Россиянам раскрыли цены на туры в Таиланд после признания «Спутника V»

15:1127 августа

Россиянам назвали оптимальную стоимость отдыха на Кипре в бархатный сезон

Путешествия00:0216 мая
Dr. Alain Bombard with his wife at the Naval Museum in Paris, France, Feb. 15, 1957, after being presented with the Cross and Red Ribbon of the 'Legion of Honour', by Roger Duveau, the French Minister for the merchant navy. The award was made to Bombard for his crossing of the Atlantic Ocean in a rubber dinghy in December 1952. (AP Photo)

«За бортом по своей воле».

Как простой врач пересек Атлантику на надувной лодке и доказал всем свое бесстрашие
14:3427 августа

В России понадеялись на скорое возобновление взаимных поездок с Италией

13:5027 августа

В России предсказали снижение цен на отели из-за штрафа для Booking

13:3427 августа

В Дубае появится новый мегаобъект для туристов

Россия
Россиянка возмутилась открытием секс-шопа и получила предложение отовариться
«Нужно было идти до конца»
25 лет назад закончилась первая чеченская война. Почему ее завершение считают предательством?
Разводившийся с женой россиянин погиб при странных обстоятельствах
«Никакой мечети тут нет и не будет!»
 
Подведены итоги первого дня 2 Просветительского марафона «Новое Знание»
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября.
Главное о выплатах, изменениях в школах, штрафах и новом дорожном знаке
Россияне пожаловались на угрозы после поддержки ресторанной сети «Тануки»
Все материалы
Мир
Российский социолог увидел улучшения в жизни афганцев после прихода талибов
Зеленский и Байден завершили переговоры в США
«Не стреляйте, мы ваши братья»
30 лет назад в Югославии убили советских журналистов. Почему за их смерть никто не ответил
В Белом доме назвали условия для вступления Украины в НАТО
Героиновый джихад.
Афганские наркотики продают по всему миру. Рискнут ли талибы отказаться от этого прибыльного бизнеса?
Зеленский попросил Байдена помочь вернуть 450 пленных украинцев
Десятки человек погибли в результате терактов в Кабуле.
Ответственность за взрывы взяло на себя «Исламское государство»
Все материалы
Бывший СССР
Украина рассказала об обсуждении России на переговорах в США
Зеленский назвал темы для разговора на встрече с Байденом
На Украине назвали главную интригу встречи Зеленского с Байденом
«Сколько вы нам заплатили? Ноль!»
Почему Лукашенко не хочет размещать в Белоруссии российские военные базы
Застрявшим на границе Польши и Белоруссии афганцам привезли гуманитарную помощь
«Люди бежали в панике»
Азербайджан отбил у Армении стратегически важный город. Как живет Шуша после кровопролитных боев?
Все материалы
Экономика
Названо число работающих на удаленке россиян
«Бизнес в объективе».
ПСБ проводит фотовыставку на Ленинградском вокзале в Москве и Московском вокзале в Санкт-Петербурге
Японский гигант запретил сотрудникам курить дома
Бесплатный билет в мир искусств.
Как правительство РФ стимулирует молодежь посещать учреждения культуры
Глава Минтруда заявил о выходе российского рынка на допандемийный уровень
Замглавы Минфина рассказал о попытке мошенников обмануть его
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Все материалы
Силовые структуры
Российские полицейские стали ходить на стендапы в поисках экстремизма в шутках
Александр ЛитвиновПоследний прорыв.
Как ополченец из ДНР сделал оружие в российской колонии и дал бой тюремному спецназу
Присяжные вынесли обвинительный вердикт бизнесмену Быкову за двойное убийство
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянину отменили приговор за педофилию после признания школьниц в его оговоре
Задержан подозреваемый в убийстве 8-летней девочки в Тюмени.
Бывший полицейский мог совершить в городе несколько убийств
Стало известно об увольнении Путиным пяти генералов МВД
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
Стадион «Эрнандо Силес»«Играть здесь страшно»
Где находится самый опасный стадион в мире и чем он так пугает футболистов
«Однажды кто-нибудь умрет»
Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
Лионель Месси«Мы потеряли лучшего игрока»
Месси подписал контракт с ПСЖ. Как это изменит мировой футбол?
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Все материалы
Культура
Новый образ Сергея Шнурова удивил пользователей сети
Слово пацана.
В прокат вышла «Легенда о Зеленом рыцаре». Почему это лучшее фэнтези года?
Стали известны причины проверки полицией лидера Rammstein
Черти водятся.
Мэтт Дэймон изменился до неузнаваемости ради роли в «Тихом омуте». Почему этот фильм ждет «Оскар»?
К приехавшему в Россию лидеру Rammstein пришла полиция
«Припасть к народной груди»
Какой видит историю России Виктор Пелевин: отрывок из его нового романа
Собянин оценил вызвавшую резонанс скульптуру на Болотной набережной
Все материалы
Интернет и СМИ
Познер заявил о ненависти к Сталину и сравнил его с Гитлером
МВД признало пребывание в России комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным.
Поводом стала шутка о русских
Крупнейшие российские IT-компании подпишут хартию по защите детей в сети
«Слишком гениален для этого мира»
Как безработный от скуки скачал TikTok и стал одним из самых популярных блогеров мира
Невеста запретила лучшей подруге приходить на свадьбу по неожиданной причине
Безумные времена.
Нищета, борьба за жизнь и планета на грани катастрофы — на снимках лучших фотографов мира
Собчак устроила скандал полиции на свадьбе Моргенштерна
Все материалы
Ценности
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Стразы, стринги, ирокез.
Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
«Ты на уровень ниже других»
История москвички, которая перебралась в Австралию за любимым и почувствовала себя там чужой
Дин Мартин, Майк Романофф и Фрэнк СинатраКнязь Михаил Голливудский.
Как нищий мальчик из Вильнюса выбился в люди и стал легендой «фабрики грез»
Любовь на краю света.
Влюбленные сбежали от племени, запрещавшего им быть вместе: история австралийских Ромео и Джульетты
Враг рода человеческого.
Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
Все материалы
Kia показала новый Sportage для Европы
Самый мощный Mercedes-AMG: почему он важен для всей индустрии?
843 л.с. и 2,9 с до ста»: гонка вооружений близка к финалу
До России добрался Toyota Land Cruiser 300 GR Sport
Новая Audi A3: просто расслабьтесь
Ждёте ли вы интриги от теста очередной новой Audi?
Hyundai раскрыла внешность кроссовера Casper
Chevrolet Trailblazer и ещё пять компактных кроссоверов для России
Присматриваемся к соперникам нового вседорожника
Представлен самый мощный Mercedes-AMG
Все материалы
Среда обитания
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«В Америке к власти пришли нечестивые люди»
Религиозные иностранцы бросают все и переезжают в Россию. Что они здесь ищут?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Мы очень предприимчивый народ»
Носящая хиджаб дагестанка — о службе в армии, бизнесе, феминизме и предрассудках
В Хабаровске открыли первую мастерскую колясок для собак-инвалидов
Россиянам назвали десять маршрутов для путешествий по стране осенью
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Жители Сахалина рассказали о необычных находках в регионе
Все материалы