Ростуризм назвал даты запуска программы зимнего кешбэка

Ростуризм назвал даты запуска зимнего этапа программы туристического кешбэка — он продлится с января по апрель. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявила глава профильного ведомства Зарина Догузова в ходе Восточного экономического форума, программа будет распространяться только на низкий сезон.

«Ориентировочно с 15 января по конец апреля. И с 1 октября по середину декабря. Это примерные окна поездок», — уточнила она и добавила, что в загруженные летние месяцы программа работать не будет.

Ранее в мае стало известно, что самым загруженным российским курортом в летние месяцы оказался Сочи — в городе забронировано около 71 процента объектов размещений для туристов. На втором месте оказалась Алушта, на третьем — Анапа.