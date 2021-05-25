В России стартовала продажа детских путевок с возвратом половины стоимости

В России стартовала продажа путевок в детские лагеря в рамках программы туристического кешбэка. Об этом сообщает ТАСС.

Так, согласно условиям программы, туры с возвратом половины стоимости можно будет приобрести с 25 мая по 31 августа, а совершить путешествие — до 15 сентября включительно.

Уточняется, что в акции примут участие не только государственные, но и частные стационарные лагеря. Ознакомиться с полным перечнем объектов можно на сайте мирпутешествий.рф.

Чтобы получить кешбэк, необходимо соблюсти несколько условий: например, оплатить путевку необходимо картой «Мир», зарегистрированной в системе лояльности платежной системы. Возврат составит 50 процентов от потраченных на путешествие средств, однако он не должен превышать 20 тысяч рублей. Деньги автоматически будут переведены на карту в течение пяти дней.

При этом руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что количество путевок на каждого ребенка не будет ограничено и он сможет посетить несколько смен. Также она отметила, что все путевки могут быть оплачены одной карточкой, а возраст детей не имеет значения.

Кроме того, для тех, кто оплатил путешествия детям до старта программы, с 15 июня будет доступна заявка на возврат средств на сайте госуслуг. Для этого необходимо предъявить документы об оплате.

В мае вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что важно запустить программу кешбэка на начало летних каникул. Он подчеркнул, что это новая мера, которая предусматривает компенсацию половины путевок примерно для 357 тысяч детей. По его словам, программа еще не такая отработанная, как туристический кешбэк, и разворачивается практически с колес.

Возвращать родителям половину стоимости путевок для детей в летние лагеря предложил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. «Детский отдых нужно сделать максимально доступным», — отметил глава государства. Он уточнил, что соответствующая программа возврата может быть введена до конца 2021 года.