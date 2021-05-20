Раскрыты подробности программы кешбэка за путевки в детские лагеря

Правительство утвердило программу кешбэка за путевки в организации отдыха и оздоровления детей. Об этом в четверг, 20 мая, сообщается на сайте кабинета министров.

Подробности программы раскрыты в постановлении, подписанном премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Так, акция продлится с 25 мая по 15 сентября и сможет охватить более 350 тысяч семей. На реализацию выделено пять миллиардов рублей.

В документе указано, что вернуть можно будет 50 процентов стоимости путевки в лагерь, но не более 20 тысяч рублей. Деньги будут автоматически зачисляться на карту «Мир» в течение пяти рабочих дней.

Также отмечается, что список регионов, которые примут участие в программе, будет определен Ростуризмом. В настоящее время идет работа над созданием механизма возврата средств тем, кто уже приобрел путевки.

Ранее в мае стало известно о продлении программы туристического кешбэка до конца года. Мишустин подчеркнул, что представители туристической индустрии в личных беседах с ним не раз отмечали популярность данной акции. К началу мая кешбэком воспользовался миллион россиян.