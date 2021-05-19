Названа дата запуска программы кешбэка за путевки в детские лагеря

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал дату запуска программы кешбэка за путевки в организации отдыха и оздоровления детей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что возместить до 50 процентов средств на отдых в детском лагере можно будет с 25 мая. Об этом политик заявил во время совещания по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию.

Чернышенко подчеркнул, что важно запустить акцию на начало летних каникул. «Эта мера предусматривает примерно для 357 тысяч детей компенсацию половины путевок. Эта мера новая, она не такая отработанная, как туристический кешбэк, и разворачивается сейчас практически с колес», — отметил спикер.

На реализацию программы выделено пять миллиардов рублей. На данный момент напрямую к ней присоединились 500 лагерей и еще столько же — через партнеров-агрегаторов.

При этом, как передает РИА Новости, президент России Владимир Путин заявил, что «видит проблемы» с осуществлением акции. По его мнению, причина этого в низкой осведомленности лагерей об условиях программы.

«Нужно заняться информационным обеспечением и проработать с регионами и с финансовыми учреждениями, чтобы подходили к решению вопросов неформально», — подчеркнул глава государства.

Ранее в мае в России анонсировали проект детского туристического кешбэка. Как следует из заявления Ростуризма, родители смогут возместить 50 процентов стоимости детской путевки, но не более 20 тысяч рублей.