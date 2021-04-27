Названы сроки запуска программы кешбэка детских путевок в России

Программа кешбэка путевок в детские лагеря начнется в 20-х числах мая. Сроки запуска назвала глава Ростуризма Зарина Догузова, передает ТАСС.

С помощью текущего механизма автоматического возврата средств деньги вернутся родителям на карты «Мир» в течение пяти дней с момента покупки путевки.

Программу кешбэка подготовили в Ростуризме по поручению президента Владимира Путина. 21 апреля в послании Федеральному собранию глава государства заявил, что детский отдых должен быть максимально доступным, и предложил возвращать родителям 50 процентов стоимости путевок. По информации «Российской газеты», вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что на программу выделят два миллиарда рублей, а более 300 тысяч детей получат возможность отдохнуть за половину цены.

Ранее стало известно, что после объявления о программе кешбэка россияне перестали покупать путевки в оздоровительные лагеря, а некоторые из них даже попытались вернуть ранее купленные путевки.