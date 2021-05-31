Назван самый загруженный в летние месяцы российский курорт

Самым загруженным российским курортом в летние месяцы оказался Сочи — в городе забронировано около 71 процента объектов размещений для туристов. Об этом вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) и генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский сообщил на пресс-встрече корреспондентам «Ленты.ру».

За Сочи с минимальным отрывом последовала крымская Алушта — в населенном пункте уже загружено примерно 70 процентов отелей, а на третьем месте оказалась Анапа — свободными остаются около 32 процентов гостиниц.

Эксперты отметили, что общая доля бронирований путевок в июне достигла 90 процентов во многом благодаря акции туристического кешбэка. При этом вторую половину лета и начало осени можно назвать менее востребованными — путешественники еще могут приобрести путевки на эти даты.

Ранее в мае был назван самый выгодный месяц для поездки на черноморские курорты. Как сообщил Уманский, отпуск в первый месяц лета обойдется россиянам дешевле всего. В это время стоимость тура в Крым составит 42,4 тысячи рублей, в Сочи — 36 тысяч рублей, в Анапу — 39,9 тысячи рублей, в Геленджик — 37,4 тысячи рублей.