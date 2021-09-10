В Ростуризме объяснили причину досрочного закрытия продаж туров с кешбэком

Ростуризм: средства на выплату кешбэка были израсходованы раньше установленного срока

В Ростуризме объяснили причину досрочного завершения программы туристического кешбэка — продажи туров по акции закрылись 10 сентября, в ночь с четверга по пятницу. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России.

Как сообщили в пресс-службе профильного ведомства, средства на выплату кешбэка для путешествий по России были израсходованы раньше установленного срока. Изначально программа должна была продлиться до 14 сентября.

Отмечается, с начала года акцией воспользовались 1,6 миллиона россиян. Суммарно они приобрели путевок более чем на 34 миллиарда рублей, при этом в виде кешбэка путешественникам вернулось около 6,7 миллиарда.

По данным Ростуризма, самыми популярными направлениями оказались Краснодарский край, Ставрополье и Крым.

Ранее в сентябре Ростуризм анонсировал даты запуска зимнего этапа программы туристического кешбэка. Так, акция начнет действовать с 15 января и продлится до конца апреля, а также с 1 октября по середину декабря. В ведомстве подчеркнули, что в загруженные летние месяцы программа работать не будет.