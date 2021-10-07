Россиянам предложат туристические маршруты по местам отдыха Путина

Ростуризм совестно с туроператорами займется разработкой туристических маршрутов по нескольким регионам Сибири, где любит отдыхать президент России Владимир Путин. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление ведомства.

Отмечается, что россияне активно интересуется тем, где путешествует глава государства. «Мы получаем очень много запросов туристов о том, где путешествует наш президент — люди видят уникальные места по телевизору и тоже хотят там побывать, узнать лучше свою страну», — рассказали в Ростуризме.

Ведомство рассмотрит проект на ближайшем экспертном совете. Как уточнила глава Ростуризма Зарина Догузова, предложенный маршрут будет соответствовать всем правилам и стандартам.

Ранее в сентябре президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели краткосрочный отпуск в тайге. Точное место остается неизвестным — предположительно, они могли отправиться в Красноярский край или в Республику Тыву. На опубликованных в сети кадрах видно, как они ловили рыбу, гуляли по горам и сплавлялись на катере.