Путин понадеялся на безупречную работу с программой кешбэка

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства выразил надежду, что механизм кешбэка на уже приобретенные путевки для детей будет работать без перебоев. Об этом сообщает РИА Новости.

Как пояснил глава государства, при объявлении программы кешбэка не уточнялось, что возврат денег будет осуществлен и для тех, кто уже успел купить детские туры. Он назвал обновление правил программы абсолютно очевидным и правильным шагом правительства.

«И надеюсь, что технически это будет выполнено безупречно — так, как удавалось это сделать по некоторым позициям и в прошлом», — добавил Путин.

Также известно, что на совещании вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко доложил президенту о готовности приведения такого механизма возврата денег за путевки в действие.

Ранее стало известно, что после объявления о программе кешбэка россияне перестали покупать путевки в оздоровительные лагеря, а некоторые из них даже попытались вернуть ранее купленные путевки.

Программу кешбэка подготовили в Ростуризме по поручению президента Владимира Путина. 21 апреля в послании Федеральному собранию глава государства заявил, что детский отдых должен быть максимально доступным, и предложил возвращать родителям 50 процентов стоимости путевок. По информации «Российской газеты», вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что на программу выделят два миллиарда рублей, а более 300 тысяч детей получат возможность отдохнуть за половину цены.