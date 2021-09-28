Россиянам предложили отдых как у Путина

Россиянам рассказали об отдыхе президента Владимира Путина в Сибири и предложили отправиться в поход в тайгу. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Так, поездки на дикую природу набирают все большую популярность. Сейчас туроператоры предлагают разные форматы активных путешествий — пешие походы, сплавы по рекам, экотуризм в национальных парках, рыболовные и охотничьи туры.

Отмечается, что разброс цен на подобные путешествия довольно большой. Например, десятидневный поход-сплав по Оке стоит от 23 тысяч рублей на одного, пеший поход на Плато Путорана продолжительностью 12 дней — от 73 тысяч рублей на человека, а тур на выживание в тайге обойдется примерно в 70 тысяч рублей.

При этом россиян предупредили, что при планировании путешествий в труднодоступную местность нужно учитывать затраты на авиа- и железнодорожные билеты, которые обычно не входят в стоимость путевки. Кроме того, час аренды вертолета для заброски в удаленные мета тайги стоит в среднем 90 тысяч рублей.

Ранее в сентябре президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели краткосрочный отпуск в тайге. Точное место остается неизвестным — предположительно, они могли отправиться в Красноярский край или в Республику Тыву. На опубликованных в сети кадрах видно, как они ловили рыбу, гуляли по горам и сплавлялись на катере. Путин рассказал, что больше всего во время путешествия его впечатлили маралы.