В Ростуризме анонсировали запуск вакцинных туров для иностранцев

Глава Ростуризма Догузова: вакцинные туры для туристов запустят в России в этом году

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что вакцинные туры в Россию для иностранных туристов могут запустить до конца этого года, сообщает ТАСС.

Догузова рассказала, что над запуском «вакцинных» туров для иностранцев Ростуризм работает вместе со специалистами из Минздрава. Глава ведомства также анонсировала возобновление регулярного авиасообщения со всеми странами, которых заинтересует программа поездок для вакцинации. По словам Догузовой, таких государств на данный момент 60.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев раскрыл стоимость вакцинных туров в Россию для иностранцев. Стоимость таких поездок будет достигать от 1,5 до 2,5 тысячи долларов (от 109 до 183 тысяч рублей) без перелета. Предполагается, что в рамках тура иностранные путешественники проведут в России 21 день. Наибольшим интересом такие поездки могут пользоваться среди жителей стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Поручение о проработке платной вакцинации для иностранцев дал правительству российский президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского экономического форума. После этого глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что вакцинирование иностранцев будет распространяться и на проживающих в России.