В Крыму ужесточили правила заселения в отели

Власти Крыма ввели систему QR-кодов для заселения в отели и санатории

Власти Крыма ужесточили правила заселения в отели и санатории республики — вводится система QR-кодов. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Согласно указу главы республики Крым, для заселения в отели, а также для посещения мест общественного питания и развлекательных заведений требуется сертификат о вакцинации (или QR-код) или ПЦР-тест сроком не более семи дней.

Кроме того, с 25 октября крымчанам старше 65 лет запрещается покидать места проживания, «за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью»

Ранее в октябре сообщалось, что власти Крыма захотели ввести жесткие антиковидные ограничения к ноябрьским праздникам из-за наплыва туристов.