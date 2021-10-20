Российский депутат предложил запретить поездки в Крым без вакцины и ПЦР-теста

Михаил Шеремет решил запретить въезд в Крым россиянам без вакцины и ПЦР-теста

Депутат Государственной Думы Михаил Шеремет предложил запретить россиянам, у которых нет сертификата вакцинации, справки о наличии антител или ПЦР-теста, въезд на территорию Крыма. Об этом пишет РИА Новости.

Вице-премьер Совета министров, министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская заявляла ранее о том, что введение дополнительных ограничений на полуострове будет зависеть от показателей заболеваемости коронавирусом. Отмечалось, что возможность закрытия въезда в республику для туристов пока не рассматривается.

Ранее в октябре сообщалось, что власти Крыма захотели ввести жесткие антиковидные ограничения к ноябрьским праздникам из-за наплыва туристов. Так, помимо ужесточения правил заселения в гостиницы и пансионаты, планировалось ввести обязательное ПЦР-тестирование в аэропортах.