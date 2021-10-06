Россиян предупредили об одной проблеме в отелях Крыма

В Крыму столкнулись с серьезным дефицитом сотрудников почти во всех направлениях индустрии гостеприимства. О такой проблеме сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, сообщает TourDom.ru.

По словам Волченко, в отелях и санаториях Крыма работает более 40 тысяч человек, что в два раза меньше, чем требуется владельцам гостиничного бизнеса. В межсезонье количество сотрудников снижается до 20 тысяч человек. Также отмечалось, что нехватка кадров сохраняется несмотря на высокий уровень зарплат в этой сфере.

Помимо прочего, министр подчеркнул ценность высокой квалификации сотрудников туристической отрасли. Так, он предложил ввести специальную программу обучения, которая поможет работникам получить базовую информацию о гостеприимстве и сервисе, а также даст основные знания о крае и достопримечательностях Крыма.

Ранее в октябре россиянка показала стоимость продуктов на рынках в Крыму и вызвала споры в сети — девушка показала стоимость фруктов и овощей на видео. Так, цены на виноград колебались в пределах 100-180 рублей за килограмм, помидоры стоили в среднем 100 рублей за килограмм, огурцы и баклажаны — 90 рублей.