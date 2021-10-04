Россиянка прилетела в Крым и получила торжественный прием по одной причине

Российская туристка, прилетевшая на отдых в Крым, стала шестимиллионным пассажиром аэропорта за год и получила торжественным прием. Об этом сообщает пресс-служба международной авиагавани Симферополя.

Так, 4 октября международный аэропорт Симферополя имени Ивана Константиновича Айвазовского обслужил юбилейного пассажира — им оказалась туристка из города Сочи. Женщине устроили торжественный прием: воздушное судно, на котором прилетела россиянка, встретили на перроне водяной аркой, а в терминале путешественнице вручили призы.

От аэропорта туристка получила сертификат на обслуживание в VIP-зале, от авиакомпании «Россия» — сертификат на один бесплатный перелет, а от Министерства курортов и туризма республики — памятные сувениры. Помимо прочего, туристический портал Крыма Travel Crimea порадовал россиянку специальным набором путешественника.

Как отметил генеральный директор аэропорта Евгений Плаксин, в 2021 году авиагавань не только впервые приняла шесть миллионов пассажиров, но «обновила рекорды» по географии полетов и количеству обслуживаемых рейсов. «Особенно приятно, что мы достигли такой исторической вехи развития в год 85-летия аэропорта», — добавил Плаксин.

Ранее в сентябре были раскрыты подробности строительства нового курортного города в Крыму. Глава республики Сергей Аксенов рассказал, что планируется строительство 170 тысяч квадратных метров жилья, из которых 65 тысяч будет отдано под отели и гостевые дома.