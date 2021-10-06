Россиянка показала стоимость продуктов на рынках в Крыму и вызвала споры в сети

Россияне увидели цены на продукты в Крыму и назвали их московскими

Россиянка побывала в Крыму, показала стоимость продуктов на местных рынках и вызвала споры сети. Видео с обзором разместил Instagram-аккаунт @crimea__love.

На опубликованных кадрах видно, как автор ролика проходит мимо прилавков на уличном рынке в Крыму и показывает стоимость фруктов и овощей. Так, цены на виноград колеблются в пределах 100-180 рублей за килограмм, помидоры стоят в среднем 100 рублей за килограмм, огурцы и баклажаны — 90 рублей.

«Сейчас разнообразие винограда всякого, персики, груши. Но что-то, конечно, уже не местное», — прокомментировала девушка. Цены на продукты показались подписчикам слишком высокими — они назвали их московскими. «От столицы не отличается совсем», «У нас на Камчатке также», «Полный беспредел, цены вообще никто не контролирует», «Делают деньги на отдыхающих», — писали они.