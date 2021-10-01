Россияне назвали главные разочарования от отдыха на отечественных курортах

Названы главные разочарования россиян во время отдыха на отечественных курортах — большинство путешественников (64 процента) недовольны плохой инфраструктурой, низким уровнем обслуживания и сервиса. Это стало известно по итогам работы горячей линии по защите прав туристов мониторингового центра «Безопасность 2.0» Российского фонда мира (РФМ), передает «Газета».

По данным исследования, 16 процентов россиян пожаловались на завышенные цены в гостиницах и курортных ресторанах. Доля тех, кто возмутился несоблюдением отдыхающими антикоронавирусных мер, составила 15 процентов.

Также еще пять процентов путешественников обращались на горячую линию с целью решения проблем, связанных с получением ПЦР-тестов, необходимостью прохождения вакцинации и возвратом средств за отмененные путевки.

При этом отмечается, что больше всего претензий по поводу отдыха поступали от отечественных туристов, посетивших Крым, Краснодарский край, Калининградскую область, Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.

Ранее в сентябре россиянам назвали оптимальную стоимость туров на курорты Кавказских Минеральных Вод. Так, десятидневную путевку с лечением в начале октября можно приобрести за 86 тысяч рублей на двоих. В стоимость включено проживание в номере категории «стандарт», трехразовое питание и пользование бассейном.

