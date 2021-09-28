Россиянам назвали оптимальную стоимость путевки на курорты Кавказа

Стоимость путевки в санаторий Кисловодска на двоих составит 79 тысяч рублей за 10 дней

Десятидневная путевка на курорты Кавказских Минеральных Вод в начале октября обойдется двум туристам минимум в 79 тысяч рублей. Оптимальную стоимость назвали россиянам эксперты портала TourDom.ru.

В первую очередь специалисты отметили, что в октябре и ноябре практически все места в санаториях региона распроданы. Тем не менее самый доступный вариант тура с лечением можно найти в Кисловодске за 86 тысяч рублей на двоих, в стоимость включено десятидневное проживание в номере категории «стандарт», трехразовое питание и пользование бассейном. Цена той же путевки без процедур составит 79 тысяч рублей.

Один из последних свободных вариантов размещения в санатории Кисловодска категории четыре звезды обойдется в 171 тысячу рублей за девять дней проживания в номере «комфорт» с питанием полный пансион и лечением.

В Ессентуках стоимость размещения в трехзвездочном санатории с оздоровительными процедурами составит для двоих туристов 82 тысячи рублей за десять дней, в четырехзвездочном с полным пансионом и лечением — 129,6 тысячи. Путевка по специальной программе «детокс» с проживанием в номере категории «стандарт» обойдется в 243 тысячи рублей, а отдых в двухкомнатном люксе — в 255 тысяч.

Ранее в сентябре россиянам назвали оптимальную стоимость путевки на курорты Краснодарского края в октябре. Так, недельный тур семье с одним ребенком по системе «все включено» в четырехзвездочном санатории под Анапой обойдется в 75 тысяч рублей. Разместиться в отеле той же категории можно за 87 тысяч рублей, в гостинице пять звезд — за 94 тысячи рублей (номер «стандарт плюс»).