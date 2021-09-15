Россиянам назвали оптимальную стоимость отдыха в отелях Египта

АТОР: недельный тур в Хургаде с перелетом на двоих обойдется россиянам в 114 тысяч рублей

Российским туристам назвали оптимальную среднюю стоимость отдыха в отелях Египта. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Эксперты туротрасли отметили, что спрос россиян на туры в Египет «демонстрирует позитивную динамику». В большинстве случаев путешественники выбирают отели категории четыре или пять звезд на курортах Шарм-эш-Шейха и Хургады.

С 1 октября стоимость недельного тура в четырехзвездочном отеле Хургады на двоих по системе «все включено» и с перелетом обойдется в 114 тысяч рублей, в пятизвездочном в Шарм-эш-Шейхе — в 135 тысяч рублей.

Специалисты подчеркнули, что отели премиального сегмента находятся преимущественно в Шарм-эш-Шейхе, например Coral Sea, Cleopatra Luxury Resort, Grand Rotana. Цена турпакета на двоих в них колеблется в диапазоне от 168 до 186 тысяч рублей. Люксовые объекты размещения представлены также и в Хургаде — среди них сети гостиниц Baron и Rixos. Отдохнуть здесь можно от 257 до 300 тысяч рублей за двоих.

Ранее в сентябре эксперты туротрасли назвали российским туристам лучшие люксовые отели Египта и оптимальную цену отдыха в них. Например, стоимость недельного тура без перелета на базе завтраков может начинаться от 163 тысяч рублей на двоих человек.

