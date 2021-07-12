Туристка дешево съездила в люксовый отель Египта и объяснила невысокую стоимость

Туристка дешево съездила в пятизвездочный отель Египта и объяснила невысокую стоимость. Впечатления девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, конец июня не является популярным для отдыха временем из-за самого жаркого сезона в Египте, поэтому стоимость в 124 тысячи рублей за путевку на семь ночей девушка назвала невысокой. «В это время года тут слишком жарко. Особенно для экскурсий, но если выбрать хороший отель, то отдыхать будет очень комфортно», — пишет она.

Девушка отметила, что изначально планировала купить тур в Тунис или в Турцию, однако предложение поехать в люксовый египетский отель с хорошим сервисом и питанием «все включено» оказалось выгоднее. Туристка рассказала, что перелет и трансфер «прошли на отлично» и осталась довольна чистотой и интерьером номера.

Тем не менее, по словам россиянки, развлекательная программа в отеле была «слабая», а группы для занятий йогой или гимнастикой за неделю так ни разу не набрались. Также путешественница поделилась, что на обедах в гостинице не хватало мяса и морепродуктов.

Она отметила, что цена на отель занижена из-за того, что все услуги курорта работают не в полную силу и добавила, что «когда пустят чартеры, тут будет живее».

В июле россиянка отдохнула в небольшом поселке на Кипре и назвала его «идеальным по всем статьям» курортом. Туристка рассказала, что путевка на двоих обошлась в 112 тысяч рублей — в стоимость вошла неделя проживания в отеле на первой линии от моря и двухразовое питание.