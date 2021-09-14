Россиянам назвали оптимальную стоимость отдыха в роскошных отелях Египта

Неделя проживания в люксовом отеле Шарм-эш-Шейха начинается от 163 тысяч рублей на двоих

Эксперты туротрасли назвали российским туристам лучшие люксовые отели Египта и оптимальную стоимость отдыха в них. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Специалисты отметили, что большинство роскошных отелей Египта находятся в Шарм-эш-Шейхе, например, Four Seasons Resort, Rixos, Rixos Premium Seagate, Steigenberger Alcazar и Coral Sea Sensatori, чуть меньше — в Хургаде, среди них Rixos Premium Magawish, Oberoi и Kempinski.

Также россиян предупредили о возможном дефиците мест в зимнем сезоне — туристов призвали активнее бронировать туры на Новый год, поскольку гостиницы курортов вынуждены работать в условиях ограниченной загрузки от 50 до 70 процентов.

Уточняется, что люксовый отдых в Египте считается более доступным для путешественников, нежели аналогичные варианты размещения в Турции. Например, стоимость недельного тура без перелета на базе завтраков может начинаться от 1,9 тысячи евро на двоих (около 163 тысяч рублей) — такое предложение есть у одного из люксовых отелей Шарм-эш-Шейха в октябре. Цены в других объектах размещения колеблются в диапазоне от 2 до 2,5 тысячи евро (около 172-215 тысяч рублей).

Ранее в августе были названы любимые страны для отдыха среди российских богачей. Выяснилось, что обеспеченные граждане чаще всего ездят отдыхать в ОАЭ, на Мальдивы и Сейшелы. Кроме того, предпочитающие премиальный сегмент отелей туристы начали интересоваться Грецией.