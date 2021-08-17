Россиянам назвали лучшие пятизвездочные отели Турции

Эксперты туркомпании Coral Travel назвали лучшие пятизвездочные отели в Турции, отдых в которых может стать бюджетной альтернативой премиальному сегменту. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам туроператоров, из-за экономических проблем, вызванных пандемией, сократилось число россиян, готовых останавливаться в отелях премиум-класса и отдавать за семидневную путевку 300-570 тысяч рублей. Теперь данная категория граждан предпочитает более дешевые пятизвездочные гостиницы с аналогичным сервисом.

Так, популярностью пользуются отели с большой территорией, разнообразным питанием в ресторанах и наличием инфраструктуры для детей.

Среди объектов размещения, отвечающих этим критериям, специалисты упомянули Seven Seas Hotel Blue. Ориентированный на отдыхающих из Европы, отель предлагает номера-люкс на уединенных виллах.

Также туристам посоветовали обратить внимание на отель Ali Bey Resort. Он расположен в самой «зеленой» местности курортного города Сиде и построен в виде трехэтажных стамбульских особняков.

Другой вариант — отель Kamelya Selin Hotel с просторным песчаным пляжем и разнообразным питанием. Похожие условия предлагают Papillon Zeugma Reluxury, Bellis Delux Hotel и Spice Hotel & Spa в Белеке, а также Kemer Barut Collection в Кемере.

Ранее в августе эксперты онлайн-сервиса ЮMoney выяснили, что россияне, путешествующие в кредит, чаще всего останавливаются в дорогостоящих отелях. Гостиницы уровня четыре звезды полюбились 25 процентам отдыхающих, три звезды — 23 процентам.