Названы любимые страны для отдыха среди российских богачей

Обеспеченные россияне чаще всего ездят отдыхать в ОАЭ, на Мальдивы и Сейшелы

Среди любимых стран, в которых любят отдыхать российские богачи, названы Мальдивы, Сейшелы и ОАЭ. Об этом стало известно из интервью, который дал генеральный директор туроператора Space Travel Артура Мурадяна Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Помимо Мальдивских и Сейшельских островов, которые, по словам эксперта, являлись «основными драйверами продаж» во второй половине лета, обеспеченные россияне начинают активно интересоваться люксовым отдыхом в Греции. При раннем бронировании отелей выгода может составить до 30 процентов.

«Не стоит ожидать снижения стоимости проживания перед началом сезона из-за недостаточной загрузки, как это часто происходит в бюджетных отелях. Можно быть уверенным в выгоде ранней покупки», — добавил специалист.

Также россиянам посоветовали бронировать отпуск на Мальдивах или Сейшелах заранее, так как «возможность найти для себя нужный вариант размещения на пиковый период» выше, чем перед началом зимнего сезона. По мнению Мурадяна, в октябре-ноябре остаются только самые дорогие и неподходящие варианты.

Отмечается, что в осенний и зимний сезоны одним из самых массовых туристических направлений премиум-сегмента будет ОАЭ. Спрос на бюджетные туры в Эмираты, наоборот, сократится, как предполагается, из-за возобновления авиасообщения с Египтом.

Ранее в августе российские туристы поставили колоссальный рекорд по турпотоку на Мальдивские острова, которые считаются любимым пляжным курортом среди богатых путешественников. За первое полугодие 2021 года архипелаг посетили 124,6 тысячи российских граждан, что на 190 процентов больше, чем в 2019 году.

