Россияне поставили колоссальный рекорд на любимом курорте богачей

Российские туристы поставили колоссальный рекорд по турпотоку на Мальдивские острова, которые считаются любимым пляжным курортом среди богатых путешественников, передает информационный портал «Турпром».

Согласно статистике, за первое полугодие 2021 года архипелаг посетили 124,6 тысячи российских граждан, что на 190 процентов больше, чем в 2019 году. Отмечается, что Россия в списке въездных рынков занимает ведущую позицию со значительным отрывом от других стран.

Предполагается, что причинами такого явления стала рискованная стратегия властей Мальдивской Республики, связанная с открытием границ, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, и установлением пониженных ставок для отдыхающих.

«Четырехзвездочный курорт на необитаемом острове Summer Island Maldives снизил ставки примерно на 25-30 процентов по сравнению с доковидовыми периодами, и это окупилось ростом числа бронирований российских туристов за первую половину 2021 года, которое достигло 741 гостя. Для сравнения: в 2020 году их было всего 187, а в 2019 году — 217», — заявила менеджер курорта Мари Шариф.

Ранее российские туристы поставили абсолютный рекорд по покупкам путевок на Мальдивские острова. Согласно данным иммиграционной службы, в декабре 2020 года число приезжих из России в республике превысило показатели аналогичного периода 2019 года почти на 70 процентов (15,3 тысячи прибытий), что стало рекордом за всю историю отечественного туризма на Мальдивах.