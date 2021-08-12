ОАЭ вернут статус любимого курорта богачей после открытия Египта

Объединенным Арабским Эмиратам предрекли возвращение статуса любимого курорта богачей после запуска прямых чартерных рейсов на курорты Египта. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По мнению генерального директора туроператора Space Travel Артура Мурадяна, спрос на ОАЭ упадет на 30 процентов. В частности, после открытия Египта снизятся продажи бюджетных путевок.

«Возможно, что конкуренция с Египтом позволит Эмиратам вернуть пальму первенства в люксовом сегменте отдыха и больше не размениваться на дешевых туристов», — предсказал эксперт.

Мурадян добавил, что в предстоящем зимнем сезоне стоит ожидать увеличение числа рейсов в ОАЭ из регионов России. Например, лоукостер Air Arabia заявил о готовности запустить полеты в Шарджу.

Ранее в августе стало известно, что россияне, путешествующие в кредит, предпочитают останавливать в отелях категории пять и четыре звезды. 42 процента туристов, отдыхающих в долг, выбирают для отпуска дорогостоящие гостиницы, при этом восемь процентов из них бронируют номера люкс.