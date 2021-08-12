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Россиянка побывала в ОАЭ в несезон и пожаловалась на «сумасшедшую жару»

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Фото: Unsplash

Российская туристка побывала в Объединенных Арабских Эмиратах в августе, который считается не самым удачным временем для посещения страны, и пожаловалась на «сумасшедшую жару» на курорте. Впечатления девушки от путешествия в «несезон» опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Как рассказала путешественница, она «спеклась» под солнцем через секунду после выхода из самолета из-за высокой температуры в сочетании с «невыносимой» влажностью воздуха.

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Однако, по словам автора, в отеле и на экскурсиях все было продуманно для комфортного отдыха гостей — туристов возят по городу в автобусах с кондиционерам, в каждом помещении есть система вентиляции и охлаждения воздуха. «Без экскурсии прогуляться по городу — значит умереть от жары», — добавила она.

Уточняется, что тур на семь дней с проживанием в отеле по системе «все включено» обошелся россиянке в 118 тысяч рублей. Девушка отдыхала в Фуджейре — она отметила, что в этот эмират туроператоры предлагают самые бюджетные путевки с «максимальными скидками».

Ранее в июне россиянка побывала в ОАЭ в разгар пандемии и осталась в восторге от отдыха. По мнению путешественницы, отели в арабской стране — это идеальное место для семейного отпуска из-за чистых пологих пляжей, отдельного детского меню и ухоженной территории, напоминающей тропический сад.

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