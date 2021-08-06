Опустевшие пляжи Сочи в пик сезона попали на видео и удивили россиян

Россияне показали опустевшие из-за коронавирусных ограничений пляжи и набережные Сочи в пик сезона и удивили пользователей сети. Происходящее на курорте попало на видео. Его публикует Instagram-аккаунт @krasnodar_kray, освещающий события на Кубани.

На кадрах изображена набережная пляжа «Приморский» в начале августа. Несмотря на то, что этот период считается самым загруженным в летнем сезоне, на видео территория почти безлюдна. На записи можно увидеть пустые кафе и веранды, детские площадки и скамейки.

Ситуация в прибрежной зоне вызвала неоднозначную реакцию в сети. Некоторые комментаторы отметили, что большинство отдыхающих не выходит на улицу из-за жары, а к вечеру будет снова «не протолкнуться».

«Вы в какое время снимаете? Когда жара 50 градусов?», «Не вводите людей в заблуждение, вечером снова будут толпы», «На улице пекло, все в номерах под кондиционерами», — писали они.

Другие подписчики с иронией отреагировали на публикацию. «Кому вкололи прививку, тем уже не до отдыха», «Все пошли на вакцинацию», «Негде барыгам разгуляться», — шутили юзеры.

Ранее в августе стало известно о снижении цен на отдых в Краснодарском крае. Стоимость размещения в отелях и санаториях курорта в среднем упала на 10 процентов после введения коронавирусных ограничений в регионе.

С 1 августа объекты размещения в Сочи начали принимать непривитых путешественников по новым правилам. Туристы, не прошедшие вакцинацию, теперь обязаны предоставить отрицательный ПЦР-тест и подписать Форму добровольного согласия на прививку в течение трех дней после заселения.