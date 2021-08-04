Власти Кубани прокомментировали вопрос снятия ограничений для непривитых россиян

Власти Кубани не планируют ослаблять ограничения на курортах для непривитых россиян. Об этом сообщает портал Tourdom.

Вопрос снятия ограничений при заселении в отели и санатории региона прокомментировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, здоровье граждан гораздо важнее прибыли.

«Мне странно слышать возмущения и переживания о том, что из-за новых правил отели могут не дождаться своих туристов. Уж лучше пусть будет недобор в гостиницах, чем перебор в наших ковидных госпиталях и моргах», — ответил он на жалобы представителей турбизнеса.

Тем не менее Кондратьев добавил, что ограничения могут отменить в случае улучшения эпидемиологической обстановки.

Ранее, 1 августа, невакцинированных от коронавируса россиян начали заселять в отели Сочи по новым правилам. Теперь людям без прививок требуется предоставить отрицательный ПЦР-тест и подписать Форму добровольного согласия на вакцинацию в течение трех дней после заселения.