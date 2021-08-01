Россиян без прививок начали заселять в отели Сочи по новым правилам

Невакцинированных от коронавируса российских туристов начали заселять в отели Сочи по новым правилам. Теперь людям без прививок требуется предоставить отрицательный ПЦР-тест и подписать Форму добровольного согласия на прививку в течение трех дней после заселения. Изменения действуют с 1 августа, напоминает РИА Новости.

По распоряжению властей Краснодарского края, при заселении в гостиницы туристы должны предоставить сертификаты о предоставленной вакцинации, справку о том, что они уже переболели COVID-19, или же медицинский отвод, если у них имеются противопоказания для прививки. Тем, у кого прививок нет, нужно будет сделать ее непосредственно на курорте в течение трех дней после приезда. Тем, кто не вакцинируется в установленный срок, будет грозить административная ответственность и штраф до 30 тысяч рублей.

Из-за введения новых правил россияне массово расхотели ехать в Краснодарский край. Ассоциация туроператоров России зафиксировала падение объемов бронирований гостиниц на курортах Кубани. Расчеты властей региона, что ради отдыха туристы будут массово прививаться, не оправдались. Уровень бронирований на август снизился до 34 процентов, а аннуляция туров на данный период увеличилась.

К воскресенью, 1 августа, в России выявили 22 804 новых случая COVID-19. Общее число с начала пандемии коронавируса составило 6 288 677. Больше всего заражений зарегистрировано в Москве (2484 случая), в Санкт-Петербурге (1911), Московской области (1658) и Нижегородской области (535).