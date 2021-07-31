Россияне перестали планировать поездки заранее

Россияне этим летом на 16 процентов чаще перестали планировать поездки заранее, покупая железнодорожные и авиабилеты в день поездки, по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году. Об этом пишет RT со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Также отмечается, что, по сравнению с 2019 годом, в день отъезда на самолет стали бронировать билеты чаще на 35 процентов, на поезд — на 60 процентов.

В основном перелеты в день покупки совершали жители Москвы (доля бронирований 39,6 процента), Санкт-Петербурга (11,8 процента) и Сочи (5,4 процента). Также такие авиабилеты активно приобретают с вылетом из Казани (3,5 процента), Екатеринбурга (3,2 процента), Краснодара (2,9 процента) и Ростова-на-Дону (2,8 процента). Несколько ниже спрос у жителей Крыма (2,5 процента), Самары (2 процента) и Челябинска (1,5 процента).

На поезд в день отправления в основном покупают билеты жители Москвы и Санкт-Петербурга (20 процентов и 8,5 процента соответственно). Из Сочи оформлено 4,7 процента заказов, из Нижнего Новгорода — 2,1 процента, из Ростова-на-Дону — 2 процента.

В день покупки россияне в основном отправлялись в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Краснодар.

Ранее большинство российских туристов назвали любимым транспортом для путешествий самолеты — за такой вариант проголосовали 31 процент респондентов. Вторыми по популярности оказались поезда — их выбирают 29 процентов участников опроса, а 14 процентов россиян признались, что любят путешествовать на электричке.