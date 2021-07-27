Россиянам предложили бюджетные перелеты на любимый курорт богачей

Российским туристам предложили приобрести бюджетные авиабилеты на Мальдивские острова, которые считаются любимым пляжным курортом среди богачей. Минимальная стоимость перелета для одного человека начинается от 33 тысяч рублей. Такой информацией поделились эксперты портала Tourdom.ru, которые проанализировали тарифы на перелеты различных авиакомпаний.

Самый бюджетный авиабилет без багажа Москва-Мале с вылетом из московского аэропорта Домодедово 5 ноября и обратным перелетом 19 ноября обойдется туристу в 33 002 рубля. Покупка багажа будет стоить шесть тысяч рублей. Перевозку осуществляет авиакомпания ОАЭ Etihad Airways со стыковкой в аэропорту Абу-Даби.

Доступные варианты улететь на Мальдивы из Москвы и обратно с непродолжительной пересадкой в Сингапуре также предлагает авиакомпания Singapore Airlines. Цена авиаперелета на 4 ноября с багажом будет составлять 34 782 рубля.

Кроме того, можно воспользоваться услугами российского авиаперевозчика «Аэрофлот». Стоимость прямого перелета из Москвы в Мале и обратно с ручной кладью, но без багажа обойдется туристам в 55 276 рублей на одного человека. За 6694 рубля можно оформить багаж весом до 23 килограммов.

Выгодные тарифы на авиаперелеты объясняются тем, что продажи билетов на международные рейсы существенно сократилась из-за нестабильной ситуации с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что власти Мальдивских островов ужесточили правила въезда для туристов из других стран, в том числе из России. Теперь путешественники должны сдать анализы не ранее, чем за 72 часа до вылета, а не за 96 часов как прежде.

