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Морги Крыма перестали справляться с нагрузкой из-за роста смертности от COVID-19

В Крыму выросла нагрузка на морги из-за высокой смертности среди пациентов с COVID-19
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Фото: Globallookpress.com

В Крыму морги перестали справляться с нагрузкой из-за роста смертности среди пациентов с COVID-19. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщил врио министра здравоохранения региона Константин Скорупский, передает «Коммерсантъ».

По словам чиновника, из-за высокой смертности с проблемами столкнулись все отделения моргов в республике — как судебно-медицинской экспертизы, так и патолого-анатомические. «Сейчас прорабатывается вариант приобретения модульного холодильного оборудования, чтобы разгрузить морги и чтобы хранить тела умерших в более или менее надлежащем состоянии», — заявил Скорупский.

Он также признал, что от местных жителей уже неоднократно поступали жалобы в связи с тем, что тела умерших родственников, которые им выдавали, были в плохом состоянии. В частности, такая ситуация сложилась в Симферополе, уточнил Скорупский.

По последним данным, в Крыму с начала пандемии коронавируса было выявлено 92 652 случая заражения, 2894 пациента скончались. При этом в октябре суточный антирекорд по числу выявляемых случаев в республике обновлялся 23 раза, отмечает «Коммерсантъ».

Ранее в октябре сообщалось, что власти Крыма рассматривают возможность ввести жесткие антиковидные ограничения к ноябрьским праздникам из-за наплыва туристов. В частности, речь шла об ужесточении правил заселения в гостиницы и пансионаты, а также введении обязательного ПЦР-тестирования в аэропортах.

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