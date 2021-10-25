В России седьмой день подряд выявлено свыше 1000 смертей пациентов с COVID-19

В России седьмой день подряд регистрируют более 1000 смертей пациентов с коронавирусом

В России седьмой день подряд выявлено свыше 1000 смертей граждан с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.

В понедельник, 25 октября, за сутки скончались 1069 человек с коронавирусом. Днем ранее, 24 октября, было зафиксировано 1072 летальных исхода.

За минувшие 24 часа в России выявили 37 930 новых случаев заражения COVID-19 — это максимум с начала пандемии коронавируса. Кроме того, общее число заразившихся за все время составило 8 279 573.

Больше всего случаев зафиксировано в Москве (7778) , Московской области (3127), в Санкт-Петербурге (2693) и в Самарской области (1184). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (14 человек), Чукотском автономном округе (18 человек) и в Магаданской области (27 человек).