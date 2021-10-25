В России впервые выявили 37 930 новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили 37 930 новых случаев коронавируса впервые с начала пандемии

В России за последние сутки выявили 37 930 новых случаев заражения коронавирусом — это максимум с начала пандемии. Общее число заразившихся за все время составило 8 279 573. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в понедельник, 25 октября.

37 930 случаев COVID-19 выявили в России впервые с начала пандемии

Днем ранее в стране зафиксировали 35 660 новых заражений.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (7778) , Подмосковье (3127), в Санкт-Петербурге (2693) и в Самарской области (1184). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (14 случаев), Чукотском автономном округе (18 случаев) и в Магаданской области (27 случаев).

За сутки скончались 1 069 пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии умерли 231 669 человек. Свыше 1000 смертей в России за сутки выявлено седьмой день подряд.

Суточный показатель выздоровлений составил 20 690, общий — 7 186 611.