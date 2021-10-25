Гинцбург назвал условие для прекращения действия системы QR-кодов

Гинцбург: система QR-кодов должна действовать, пока не будут привиты 80 процентов россиян

Система QR-кодов о вакцинации против коронавируса, введенная в ряде российских регионов для улучшения эпидемиологической обстановки, должна действовать, пока не будет привито минимум 80 процентов населения страны. Такое мнение в интервью ТАСС выразил директор Института имени Гамалеи академика РАН Александр Гинцбург.

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Он заявил о необходимости сохранения жесткой дистанции между вакцинированными и невакцинированным. По его мнению, система QR-кодов уже показала свою эффективность в этой области во многих странах мира, где она была введена ранее и где до сих пор для непривиых граждан действуют ограничения на посещение тех или иных мест, пользование инфраструктурой.

Гинцбург заверил, что если в стране будет осуществляться жесткий контроль за наличием QR-кодов, то в течение двух месяцев большинство россиян пройдут вакцинацию. «А если это будет спустя рукава и не будет жестких границ между вакцинированными и невакцинированными, то будут постоянные волны», — считает врач.

Ранее главный санитарный врач России заявила, что пандемия может быть остановлена с помощью вакцинации от COVID-19. «Выходные дни нужно использовать, чтобы привиться», — заключила она.

В России за 24 октября выявили 35 660 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся за все время составило 8 241 643. За сутки скончались 1072 пациента с COVID-19, всего с начала пандемии умерли 230 600 человека.

