Власти еще одного российского региона введут QR-коды из-за пандемии COVID-19

С 30 октября на Камчатке введут систему QR-кодов, а также ряд дополнительных ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Принято решение не закрывать полностью учреждения, а дать возможность работать с посетителями, которые с помощью QR-кодов смогут подтвердить наличие вакцинации от коронавируса или уже перенесенной инфекции», — сообщил губернатор Владимир Солодов. Согласно решению, принятому властями российского региона, система коснется театров, музеев, общепита, библиотек, а также будет распространяться на любые собрания свыше 40 человек.

Уточняется, что на фоне пандемии COVID-19 с 30 октября по 7 ноября будут установлены каникулы для школьников. В детских садах будут работать дежурные группы. Кроме того, в регионе будет действовать запрет на нахождение детей до 14 лет без сопровождения родителей в торговых центрах.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты. Согласно соответствующему документу, главы регионов могут ввести дополнительные выходные до 30 октября, а также после 7 ноября.