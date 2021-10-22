В Ленинградской области введут QR-коды для ряда общественных мест с 30 октября

В Ленобласти введут QR-коды для ряда общественных мест на 15 дней раньше, с 30 октября

Власти Ленинградской области приняли решение о введении QR-кодов для посещения ряда общественных мест на 15 дней раньше — с 30 октября. Об этом говорится в постановлении регионального правительства, опубликованном в пятницу, 22 октября.

В соответствии с документом, заселиться в местные гостиницы, посетить театры, кинотеатры, музеи, попасть в цирк или на концерт, можно только на основании документа о вакцинации или перенесенном заболевании. Уточняется также, что принимаются ПЦР-тесты, сделанные не ранее, чем за три дня до их предъявления. Аналогичные требования вводятся для посещения спортивных организаций и бассейнов.