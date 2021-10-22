Известный российский врач рассказал о покупающих за «десяточку» QR-коды знакомых

Врач-педиатр и аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный рассказал о знакомых, покупающих за «десяточку» QR-коды. Об этом в пятницу, 22 октября, он написал на своей странице в Facebook.

По словам известного медика, в его окружении большая часть — три четверти — привитых от COVID-19 на самом деле купили сертификат и не проходили вакцинацию.

«Даже как-то стало в тренде вполголоса похвастаться "а я тут за десяточку себе QR приобрел"», — рассказал Бессмертный и отметил, что для него это равносильно тому, чтобы «похвастаться своей ограниченностью».

Он также сообщил, что некоторые из купивших сертификат о вакцинации уже успели переболеть, но на намек, что можно было привиться, в ответ они «лишь отмахиваются, как от назойливой мухи».

Врач также предрек новые ограничения после 7 ноября.

В России за 21 октября выявили 37 141 новый случай коронавируса — это максимум с начала пандемии. Обновлен также антирекорд по числу погибших — скончались 1064 пациента с COVID-19. Общее число заразившихся за все время составило 8 168 305.