В России зафиксирован новый суточный рекорд смертей пациентов с коронавирусом

В России за сутки скончались 1064 пациента с COVID-19, это максимум с начала пандемии

В России за последние сутки зафиксировали 1064 смерти пациентов с коронавирусом. Это новый рекорд с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные оперштабом по борьбе с инфекцией в Telegram-канале.

1 064 смерти пациентов с COVID-19 зарегистрировали в России за сутки

Днем ранее, 21 октября, в стране было зафиксировано 1036 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Общее число умерших с начала пандемии составляет 228 453.

В России за последние 24 часа выявили 37 141 новый случай коронавируса — это максимум с начала пандемии. Общее число заразившихся за все время составило 8 168 305.

Больше всего заражений COVID-19 было зафиксировано в Москве (8166), Санкт-Петербурге (3233) и в Подмосковье (2428). Меньше всего случаев — в Чукотском автономном округе (16), Ненецком автономном округе (18) и в Магаданской области (22).