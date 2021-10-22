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В России зафиксирован новый суточный рекорд смертей пациентов с коронавирусом

В России за сутки скончались 1064 пациента с COVID-19, это максимум с начала пандемии
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Фото: Татьяна Макеева / Reuters

В России за последние сутки зафиксировали 1064 смерти пациентов с коронавирусом. Это новый рекорд с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные оперштабом по борьбе с инфекцией в Telegram-канале.

1 064
смерти пациентов с COVID-19
зарегистрировали в России за сутки

Днем ранее, 21 октября, в стране было зафиксировано 1036 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Общее число умерших с начала пандемии составляет 228 453.

В России за последние 24 часа выявили 37 141 новый случай коронавируса — это максимум с начала пандемии. Общее число заразившихся за все время составило 8 168 305.

Больше всего заражений COVID-19 было зафиксировано в Москве (8166), Санкт-Петербурге (3233) и в Подмосковье (2428). Меньше всего случаев — в Чукотском автономном округе (16), Ненецком автономном округе (18) и в Магаданской области (22).

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