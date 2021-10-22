В России обновлен рекорд по числу новых случаев COVID-19 за сутки

В России впервые с начала пандемии за сутки выявили 37 141 случай коронавируса

В России за последние сутки выявили 37 141 новый случай коронавируса — это максимум с начала пандемии. Общее число заразившихся за все время составило 8 168 305. Об обновлении рекорда сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в пятницу, 22 октября.

37 141 случай COVID-19 выявили в России впервые с начала пандемии

Днем ранее в стране зафиксировали 36 339 случаев.

Больше всего заражений выявили в Москве (8166), Санкт-Петербурге (3233) и в Московской области (2428). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (16 случаев), Ненецком автономном округе (18 случаев) и в Магаданской области (22 случая).

За сутки скончались 1 064 пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии умерли 228 453 человека.

Суточный показатель выздоровлений составил 25 453, общий — 7 117 060.

Уровень коллективного иммунитета в России составляет 45,7 процента, полный курс вакцинации прошли 49 161 150 человек.