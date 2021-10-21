В России выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки

В России за последние сутки выявили 36 339 новых случаев коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 8 131 164. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

Днем ранее в стране зафиксировали 34 073 случая заражения.

Больше всего случаев коронавируса выявили в Москве (7897), Санкт-Петербурге (3280) и в Московской области (2318). Меньше всего — в Магаданской области (24), Чукотском (18) и Ненецком автономных округах (18).

За сутки умерли 1036 пациентов с COVID-19. Это новый антирекорд с начала пандемии. За все время в стране скончались 227 389 человек. Суточный показатель выздоровлений составил 25 895, общий — 7 091 607.